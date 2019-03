Şanlıurfa Uğur Okulları'ndan Viranşehir'e 20 Milyon Değerinde Yatırım

Uğur Okulları'ndan Viranşehir 'e 20 milyon değerinde yatırımÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, ( DHA ) ? UĞUR Okulları Şanlıurfa 'nın Viranşehir İlçesinde 850 öğrenci kapasiteli 20 milyon değerinde bir kampüs açıyor. Türkiye 'nin 44 ilinde, 51'i kampüs 137 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Şanlıurfa'da eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini kaydetti.Uğur Okulları Viranşehir Kampüsü tanıtım lansmanı Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Bu yıl Şanlıurfa'da açılan Viranşehir Kampüsü hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, 'Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız' dedi.850 ÖĞRENCİ KAPASİTELİTürkiye'nin 44 ilinde, 51'si kampüs 137 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Şanlıurfa'da eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Viranşehir Kampüsü'nün 20 milyon Türk Lirası değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Genel Müdür Kulaberoğlu şöyle konuştu:'Yarım asırlık başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Şanlıurfa'daki okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Viranşehir Kampüsü'müzü Şanlıurfa ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek ve fen lisesi de yer alacak, 39 derslikli, 9 bin 600 metrekarelik kapalı alan, 6 bin 700 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 164 kişilik konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 850 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk.''EĞİTİM DEĞERLİDİR'Uğur Okulları'nın büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine değinen Genel Müdür Kulaberoğlu, 'Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırma hedefimiz ile yola devam ediyoruz. Elbette sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden ödün vermememiz gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye'nin 44 iline yayılan her okulumuzda, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedefe koyuyoruz' dedi.'Eğitim Değerlidir' felsefesinden yola çıkarak eğitim yaklaşımlarını kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu, bu kaliteli eğitimi en doğru şekilde öğrencileri ile buluşturacaklarına inandıklarını belirtti.'5 DİL 2 BECERİNİN KAZANDIRILMASINI ÖNEMSENİYORUZ'50'nci yılını kutlayan Uğur Okulları öğrencilerinin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladığını ifade eden Genel Müdür Kulaberoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Eğitim yaklaşımlarımızda öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemseniyoruz. Birincisi anadil, yani Türkçemiz. Akademik başarının, ifade gücünün, sosyal diyalogların genel olarak hayat başarısının artması için anadili öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. İkincisi bilim dili olan Matematik. Öncelikli olarak öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Gerek yaşamımızda gerek işimizde kullanmak durumunda olduğumuz bunca teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek, daha verimli kullanır, ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani 'öncelikle iyi insan olmak'. Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz, sanat ve spor. Sanatın ve sporun hayatlarının her anında olmasını istiyoruz.''ORTAOKULDAN İTİBAREN KODLAMA VE ROBOTİK DERSİ ALACAKLAR'Kurumun en önemli özelliklerinden birinin ise sınavlara hazırlık olduğunu belirten Nevzat Kulaberoğlu, 'Uğur Okulları, yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz? dedi.Aynı zamanda 11'inci sınıfa kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U_BİT) derslerindeki kodlama, robotik, animasyon, nesnelerin interneti ve oyun tasarımı ile öğrencilere dijital dünyanın kapılarını da araladıklarını kaydeden Nevzat Kulaberoğlu, 'Kodlama dersleri ile öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerini desteklenmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ortaokuldan itibaren kodlama ile kodlama derslerinin tamamlayıcısı niteliğindeki robotik derslerini alacak ve kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olacaklar' diye konuştu.'DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEĞİZ'Hedeflerinin Uğur Okulları'nda öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu aktaran Kulaberoğlu, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrenci hazırlamayı hedeflediklerini ifade etti. Kulaberoğlu, 'Öğrencilerimiz kusursuz bir yabancı dil eğitimi alacaklar. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, disiplinlerarası çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirmek' dedi.'DÜNYANIN SAYGIN ÜNİVERSİTELERİNDEN BURS İMKANLARI VAR''Uğur Okulları olarak global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce'yi öğrencilerimize en iyi şekilde öğretiyoruz' diyen Kulaberoğlu, 'Ayrıca Uğur Okulları bünyesinde bulunan, yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz İngiltere Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyorlar. BAU Global iletişim ağında yer alan 5 üniversite, 4 dil okulu ve 4 akademikmerkez başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar? ifadelerini kullandı.Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Uğur Okulları lansman toplantısında söz alan Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Uğur Okullarının Viranşehir'de 20 milyon Türk lirası değerinde bir yatırım yapmanın mutluluğunu dile getirerek Uğur Okulları yönetimine teşekkür etti.(Tür: Yurt)