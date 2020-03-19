Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı
6 saat önce
ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı.
ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
Son Dakika Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı