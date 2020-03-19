ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

6 saat önce

ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı.

ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

ŞANLIURFA Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:30 Kaynak: DHA

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