ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

27.02.2022 15:36

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlar ile kullanıcılarının yakalanması amacıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı, 16'sı ise serbest bırakıldı.

Ceylanpınar ilçesinde, dün jandarma ekiplerince 20 adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmış, çeşitli miktarda eroin, esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilmişti.

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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Ceylanpınar, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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