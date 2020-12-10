ŞANLIURFA - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

ŞANLIURFA - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/ PYD/ YPG terör örgütü mensubu bir şüphelinin, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı maddeyle sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçesinin girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada terörist, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır parça tesirli bomba imha edildi.

Son Dakika

Brezilyalı efsane futbolcu Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamıyorum

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Veriler çok sağlam

Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek

Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı

Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti