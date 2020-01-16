Şanlıurfa Vakfı tanıtım toplantısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Vakfı tanıtım toplantısı yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa Vakfı tanıtım toplantısı yaptı

6 saat önce

Merkezi Ankara'da bulunan Şanlıurfa Vakfı tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Vakfı tanıtım toplantısı yaptı, System.String[]

Merkezi Ankara'da bulunan Şanlıurfa Vakfı tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Kısa süre önce göreve gelen emekli korgeneral Kemal Alataş başkanlığındaki Şanlıurfa Vakfı, kentteki bir otelde tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yaptı.

Alataş, vakıf olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını söyledi.

Vakıf olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla görev yapacaklarını belirten Alataş, "Yeni yönetimle birlikte vakfımızı güçlendireceğiz. Şanlıurfa adına, memleketimiz çıkarına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Urfalı öğrencilerimizin özellikle yanında olacağız. Burs noktasında yönetim kurulu arkadaşlarımız ellerini taşın altına koydu. Öğrencilerimize maddi destekler geldi. İnşallah bu sayıyı 200'ün üzerine çıkaracağız. Ayrıca sağlık, sosyal ve kültürel anlamda çalışma yapacak vakfımızın komisyonları da oluşturuldu. Şanlıurfa dışında bulunan tüm hemşehrilerimizi vakfımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

Alataş, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Şanlıurfa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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