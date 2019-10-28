Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa vali erin yaralı askerleri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Şanlıurfa vali erin yaralı askerleri ziyaret etti

Şanlıurfa vali erin yaralı askerleri ziyaret etti

1 saat önce

ŞANLIURFA Vali Erin yaralı askerleri ziyaret ettiVali Erin yaralı askerleri ziyaret ettiŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, beraberinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa'yla birlikte Suriye'nin Tel Abyat ve Resulayn ilçelerinde çıkan çatışmada yaralanan Türk Silahlı...

ŞANLIURFA Vali Erin yaralı askerleri ziyaret etti

Vali Erin yaralı askerleri ziyaret etti

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, beraberinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa'yla birlikte Suriye'nin Tel Abyat ve Resulayn ilçelerinde çıkan çatışmada yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerini ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyat ile Resulayn'da çıkan çatışmalarda yaralanan SMO ve TSK mensubu askerlerin tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Abdullah Erin, askerlerin durumu hakkında doktorlardan bilgi alıp geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Beraberinde 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa'yla askerleri ziyaret eden Vali Erin, daha sonra yaralı askerlerin aileleriyle görüştü. Barış Pınarı Harekatı'nın kararlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Vali Erin, operasyonlarda yaralanan askerlerin her türlü tedavilerinin yapıldığını belirtti.

Şanlıurfa vali erin yaralı askerleri ziyaret etti

Şanlıurfa, Resulayn, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:27 Kaynak: DHA
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