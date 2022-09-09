Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan yatırım çağrısı

Şanlıurfa Vali Salih Ayhan, bir taraftan yatırımcıları kente çekmeye çalışırken diğer yandan da yatırıma uygun imkan ve ortamları hazırladıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Vali Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, organize sanayi bölgelerinin yöre insanına AŞ ve ekmek anlamına geldiğini belirtti.

İşsizliği azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bütün derdimiz işsizliği azaltmak, insanlarımızı doğdukları yerde karınlarının doymasını sağlamaktır. Bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bir yandan önemli yatırımcılarımızı ilimizde yatırım yapmaya davet ederken, bir yandan da yatırımcılarımıza uygun yatırım imkanı ve ortamları sunmaya çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda yatırımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Osman Oktay, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ile diğer ilgililer katıldı.