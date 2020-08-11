Şanlıurfa Vali Vekili Esen: "Amacımız cezalandırmak değil bilinçlendirmek" - Son Dakika

Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik amaçlarının cezalandırmak değil bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, Türkiye genelinde yapılan geniş çaplı koronavirüs denetimlerinin ardından meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki buluşmada Vali Vekili Esen, denetimlere sundukları katkılardan dolayı meslek odaları temsilcilerine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da gelinen noktada farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Vali Vekili Esen, "Amaçlarının esnafı ve vatandaşı cezalandırmak değil, alınması gereken tedbirler konusunda tüm kesimleri bilinçlendirmek." ifadesini kullandı.

Bilinçlendirme konusunda sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Esen, esnafa yönelik salgın tedbirleri konusunda meslek odalarının da üzerilerine düşeni yapacaklarından şüphesi olmadığını kaydetti.