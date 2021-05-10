ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI - Son Dakika

ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI

10.05.2021 18:33

ŞANLIURFA Valiliği bünyesindeki İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından Akçakale Belediyesi'ne resmi yazı gönderilerek, son 2 yılda belediyede yapılan ihalelerle ilgili evraklar talep edildi.

ŞANLIURFA Valiliği bünyesindeki İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından Akçakale Belediyesi'ne resmi yazı gönderilerek, son 2 yılda belediyede yapılan ihalelerle ilgili evraklar talep edildi. Yazıda ayrıca AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın öz yeğeni olduğu ileri sürülen M.Y.'yi belediyede işe aldığı, bu kişinin de Suriye sınırına gidip tüfekle ateş açmasının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü 22 Nisan tarihinde Akçakale Belediyesi'ne Vali Yardımcısı Şahin Aslan imzalı düzenlenen resmi belgeyle, soruşturma başlattı ve bazı ihaleler ile ilgili evrakları istedi. Resmi belgede ayrıca Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın, öz yeğeni M.Y.'nin belediyeye ait zırhlı araçla Suriye sınırına gidip, kalaşnikof tüfekle ateş açtığı görüntüler hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından belediyeye gönderilen yazıda söz konusu olay hakkında bilgi istendi.

Valiliğin yazısında Yeğen M.Y.'nin görüntüleri hakkında şu ifadeler kullanıldı;

Belediyenizde öz yeğeniniz olarak çalışan herhangi bir personeliniz var mı, var ise adı geçen personelin belediyenin hangi zırhlı aracı ile Suriye sınırında uzun namlulu silah ile atış yaparken çekmiş olan herhangi bir videosunun olup olmadığı, var ise buna ilişkin videonun gönderilmesi, adı geçenin bu eylemi sonucunda belediyenizce üç ay süre ile açığa alındığına ilişkin onayı ve göreve yeniden başlatıldığına ilişkin onaylarının tasdikli birer suretlerinin herhangi bir tekide mahal bırakılmadan 'ivedi olarak' muhakkikliğime gönderilmesi hususunda Bilgi ve gereğini rica ederim.

Öte yandan, Akçakale Belediyesi ile ilgili paylaşımlarda bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal söz konusu tüfekle ateş açılması ve ihale yolsuzluklarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tehdit edildiğini iddia etti.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI
ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI
ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI
ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI
ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI

Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa, AK Parti, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA VALİLİĞİ, AKÇAKALE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA AÇTI - Son Dakika


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