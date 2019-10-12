Şanlıurfa Valiliği: "Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda 14-15-16 Ekim 2019...
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Şanlıurfa Valiliği: "Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
Şanlıurfa Valiliği: "Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" - ŞANLIURFA
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