Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valiliği: Atılan havan mermileriyle 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Valiliği: Atılan havan mermileriyle 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valiliği: Atılan havan mermileriyle 2 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Şanlıurfa Valiliği, üç ilçeye atılan havan mermileriyle biri bebek iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği: Atılan havan mermileriyle 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği, üç ilçeye atılan havan mermileriyle biri bebek iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şanlıurfa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:11 
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