Şanlıurfa Valiliği: Atılan havan mermileriyle 2 kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Şanlıurfa Valiliği, üç ilçeye atılan havan mermileriyle biri bebek iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Şanlıurfa Valiliği, üç ilçeye atılan havan mermileriyle biri bebek iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:11
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