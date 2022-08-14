Şanlıurfa Valiliğinden 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Şanlıurfa Valiliğinden 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması

14.08.2022 14:11
Şanlıurfa Valiliğinden 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, husumetli iki aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüphelinin yakalandığını, 2 kişinin ise arandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, husumetli iki aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüphelinin yakalandığını, 2 kişinin ise arandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesi Eğerkıran Mahallesi'nde dün Mehmet A'nın hayatını kaybettiği silahlı kavganın geçmişi ve detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu mahallede ikamet eden iki aile fertleri arasında yıllardır arazi meselesi nedeniyle husumetin bulunduğu aktarılan açıklamada, taraflar arasında barışın sağlanabilmesi için aralarında vali yardımcısı, kaymakam ve güvenlik amirlerinin de bulunduğu üst düzey protokol mensuplarının girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Geçmişten bu yana 15 ayrı asayiş olayının meydana geldiği konuyla ilgili 121 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, 61 kişinin gözaltına alındığı, 13 kişinin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğerkıran Mahallesi'nde icra edilen faaliyetlerle ilgili olarak farklı zamanlarda 36 ev araması yapılmıştır. Yapılan ev aramaları neticesinde 26 uzun namlulu silah, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirilmiştir. Mahallede meydana gelen asayiş olaylarına zamanında müdahale edilerek gerekli adli tahkikatlar yürütülmektedir. Olayların önüne geçmek maksadıyla mahallede jandarma asayiş komando timi ve kirpi aracı 35 gün süre ile 24 saat esasına göre görevlendirilmiş olup, asayiş devriyeleri ile gerekli önleyici tedbirler alınmıştır. Yapılan adli ve idari işlemelerden sonra 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren herhangi bir önemli silahlı asayiş olayı meydana gelmemiştir."

Dün akşam saatlerinde yine aynı aileler arasında yaşanan silahlı kavgada Mehmet A'nın hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili olarak 7 adrese yapılan aramada suç ve suç unsurlarına rastlanılmamıştır. Alınan ifadeler doğrultusunda olaya karıştığı iddia edilen İ.A. yakalanmış, A.İ. ve F.A. isimli şahısları yakalama çalışmaları devam etmektedir Olayların daha da büyümemesi için olayın tarafı olan ailelere Valiliğimiz tarafından itidal çağrısı yapılmış olup Eğerkıran Mahallesi'nde güvenlik güçlerimiz tarafından tüm tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir. Konu tüm birimlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliğinden 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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