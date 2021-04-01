Şanlıurfa Valiliği ile Katar Hayır Derneği arasında iki ayrı protokol imzaladı - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği ile Katar Hayır Derneği arasında iki ayrı protokol imzaladı

01.04.2021 17:29
Şanlıurfa Valiliği ile Katar Hayır Derneği arasında iki ayrı protokol imzaladı, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği ile Katar Hayır Derneği arasında Haliliye ilçesindeki bir okul ile Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesindeki kliniğin işletmesi için protokol imzalandı.

Şanlıurfa Valiliği ile Katar Hayır Derneği arasında Haliliye ilçesindeki bir okul ile Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesindeki kliniğin işletmesi için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve Katar Hayır Derneği CEO'su Abdullah al Hammadi ile beraberindeki heyet katıldı.

Vali Erin törende yaptığı konuşmada, Katar Hayır Derneğince sağlanan desteğin, Suriyeli misafirlere olduğu kadar Şanlıurfa'ya da yapılan bir hayır olduğunu belirtti.

Barış Pınarı Bölgesi'nde bazı eğitim ve sağlık yapılarının onarımının sivil toplum kuruluşların desteğiyle yapıldığını hatırlatan Erin, şu değerlendirmede bulundu:

"450 bin kadar Suriyeli kardeşimiz on yıldır Şanlıurfa'dalar. Hepsine ulaşmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Urfa halkı ve devletimiz her türlü imkanını seferber etmiş durumda. Barış Pınarı Bölgesi'nde de 250 bin civarındaki kardeşimize eğitim, sağlık, güvenlik, insani yardım gibi hizmetlerin getirilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz büyük bir gayret ortaya koyuyor. Katarlı kardeşlerimizin buradaki kardeşlerimize yaptıkları hayırlar, destekler var onları biliyoruz, Allah razı olsun. Önümüzdeki dönemde yine bölgedeki eğitimin kaliteli hale getirilmesi için Katar Hayriyye'nin imkanları var, onu da biliyoruz. Biraz daha destek olmalarını rica ediyoruz. Barış Pınarı Bölgesinde 350 kadar okul var. PKK'nın, DEAŞ'ın tahrip ettiği, eğitim yapılamayacak hale gelmiş olan okullar bulunuyor maalesef."

" Türkiye'nin yaptıklarının yanında biz sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Katar Hayır Derneği CEO'su Abdullah El Hammadi de kabul ve desteklerinden dolayı Vali Erin'e teşekkür ederek, "Türkiye halkına teşekkür ediyoruz. Onlar, Suriyeli kardeşlerimize kucaklarını açtılar. Yaptığımız destek ve yardımlar bizim için farzdır, vaciptir. Türkiye'nin yaptıklarının yanında biz sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

El Hammadi Suriye krizinin başlangıcından bu yana Katar Hayır Derneğinin çok sayıda projeye imza attığını yardımların devam edeceğini kaydetti.

Katar Hayır Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokole göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 24 derslikli bir ortaokul binası inşa edilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği proje ve tahsis ettiği alanda inşa edilecek okulda hem Şanlıurfalı hem de Suriyeli çocuklar eğitim öğretim görecek.

Katar Hayır Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında düzenlenen protokole göre Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Telabyad ilçesine bağlı Suluk beldesindeki sağlık kliniğinin işletmesine yönelik esaslar belirlendi. Söz konusu kliniğin bölge halkına sağlıklı ve düzenli hizmet vermesini sağlamak amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen projeye Katar Hayır Derneği 1 milyon 317 bin 656 TL tutarında mali destek sağlayacak. Sağlanacak mali destekle, klinikte çalışan personel giderleri, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ile demirbaş temin giderleri karşılanacak.

Şanlıurfa, Suriye, Katar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliği ile Katar Hayır Derneği arasında iki ayrı protokol imzaladı - Son Dakika


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