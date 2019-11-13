Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valiliği: "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir.
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliği: 'Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği: "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir.

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliği: "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir.

Şanlıurfa Valiliği:

Şanlıurfa Valiliği: "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır."

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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