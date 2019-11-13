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Şanlıurfa Valiliği: "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir.
6 saat önce
Şanlıurfa Valiliği: "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Şanlıurfa Valiliği: "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır."
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