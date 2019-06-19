Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (3)
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Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (3)

1 saat önce

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin silahla vurularak, 2 kişinin ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu öldüğü olayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (3), System.String[]

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin silahla vurularak, 2 kişinin ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu öldüğü olayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 5'e yükseldi.
Olayda yaralanan ve tedavisi tamamlanan Serhat Ferman İzol ile Bülent İzol akşam saatlerinde çok sayıda asker ve polisin önlem aldığı adliyeye zırhlı polis aracıyla getirildi. Savcılık tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:40 Kaynak: DHA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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