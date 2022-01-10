Şanlıurfa Valiliği önünde bulunan ve kontrollü şekilde patlatılan paketten kıyafet çıktı.
Valilik makam girişi yakınlarına bırakılan paketi görenler durumu polise bildirdi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, valilik önündeki yolu da çift şeritli olarak trafiğe kapattı.
Bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek incelediği ve fünyeyle kontrollü şekilde patlattığı paketten kıyafet çıktı.
Bölgedeki çalışmanın tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Valiliği önündeki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı - Son Dakika