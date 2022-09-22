Şanlıurfa Valiliği, İlkay Akkaya'nın Kentte Vereceği Konseri "Genel Güvenlik, Kamu Düzeni" Gerekçesiyle İptal Etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Valiliği, İlkay Akkaya'nın Kentte Vereceği Konseri "Genel Güvenlik, Kamu Düzeni" Gerekçesiyle İptal Etti

22.09.2022 17:09

Şanlıurfa Valiliği, sanatçı İlkay Akkayı'nın 25 Eylül Pazar günü bir alışveriş merkezinin konferans salonunda vereceği konseri, “genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmediği” gerekçesiyle iptal etti. Akkaya, "Yasaklarla hiçbir yere varamayacaksınız. Ben, devam edeceğim şarkılarımı söylemeye" dedi.

Şanlıurfa Valiliği, sanatçı İlkay Akkayı'nın 25 Eylül Pazar günü bir alışveriş merkezinin konferans salonunda vereceği konseri, "genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmediği" gerekçesiyle iptal etti. Akkaya, "Yasaklarla hiçbir yere varamayacaksınız. Ben, devam edeceğim şarkılarımı söylemeye" dedi.

İlkay Akkaya, Şanlıurfa'daki bir alışveriş merkezinin konferans salonunda 25 Eylül Pazar günü konser verecekti. Şanlıurfa Valiliği, konsere üç gün kala konseri iptal etti. Valilik, konserin, "genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmediği" gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Akkaya, iptal kararına sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Akkaya, "Burada yazan şeyin gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yasaklamalara 'konser iptali' demenin de gerçeği yansıtmadığını bildiğimiz gibi. Yasaklarla hiçbir yere varamayacaksınız. Ben, devam edeceğim şarkılarımı söylemeye" dedi.

AKKAYA'NIN DAHA ÖNCE DE KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Adana Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından yine aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Mardin Valiliği de Akkaya'nın 24 Eylül Cumartesi günü Mardin Kamor Millet Bahçesi Amfi Tiyatro'da vereceği konseri, "sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği" gerekçesiyle iptal etmişti.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV

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Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliği, İlkay Akkaya'nın Kentte Vereceği Konseri 'Genel Güvenlik, Kamu Düzeni' Gerekçesiyle İptal Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valiliği, İlkay Akkaya'nın Kentte Vereceği Konseri "Genel Güvenlik, Kamu Düzeni" Gerekçesiyle İptal Etti - Son Dakika
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