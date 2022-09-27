Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması

27.09.2022 11:37
Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması

Şanlıurfa Valiliği tarafından, çocuklarda kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla kentteki tüm okullarda kitap okuma saati oluşturuldu.

Şanlıurfa Valiliği tarafından, çocuklarda kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla kentteki tüm okullarda kitap okuma saati oluşturuldu.

Okuma alışkanlığının yükseltilmesi amacıyla, "Urfa Okuyor" ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve görevli personelin katılımıyla kitap okuma saati uygulanıyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, projenin ilk gününde Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir ders saati sürecince kitap okudu.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentlerin başında geldiğini ve öğrenci sayısı bakımından da ilk sıralarda yer aldığını belirten Ayhan, kentte iyi bir eğitim alt yapısı oluşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ayhan, çocukları hayata hazırlamak için farklı projeleri devreye alacaklarını ve bunlardan birinin de "Urfa Okuyor" projesi olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Buradaki temel maksat ve muradımız da okuma alışkanlığını ve okuma kültürünü kazandırmaktır. Dünyada okuma düşüyor, Türkiye'de düşüyor ama Urfa'da artacak inşallah. 700 bin öğrencimiz, 36 bin öğretmenimiz, servis şoförlerimiz, okulda çalışan diğer görevlilerimiz hepimiz aynı anda haftada 1 gün belli saatlerde okuma etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de okullarımızın kütüphanelerini zenginleştireceğiz, çocuklarımızın kitaplarla buluşmasını sağlayacağız. Bir farkındalık oluştu, güzel de oldu, bunu da yıl sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu artık Urfa'da eğitim ve öğretim faaliyetleri arasında bizim önemli bir işimiz olacak ve çocuklarımız için de heyecanla bekledikleri bir saat olacak."

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Kaynak: AA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması - Son Dakika
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