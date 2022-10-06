Şanlıurfa Valiliğinden suya dökülen atığa ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Valiliğinden suya dökülen atığa ilişkin açıklama

06.10.2022 09:23
Şanlıurfa Valiliğinden suya dökülen atığa ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği, tarihi Gümrük Hanı içinden geçen suya atık dökülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Şanlıurfa Valiliği, tarihi Gümrük Hanı içinden geçen suya atık dökülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya organlarında "Gümrük Hanı'na atık dökme" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bahse konu haberde; Balıklıgöl bölgesinde bulunan Gümrük Hanı'nda ciğercilik faaliyeti gösteren işletme tarafından bulaşık atık suyunun Balıklıgöl havzasının olduğu dereye döküldüğü haberi üzerine Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce şikayete konu bölgede gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ilgili işletme hakkında tutanak tutularak idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca bölgedeki diğer işletmeler de uyarılmıştır. Çevreye karşı bu tür olumsuz davranış gösteren kişi ve işletmelere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Gerekli tüm yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR
500
Şanlıurfa yerel haberi... Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Şanlıurfa yerel haberi... Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 gözaltı Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 gözaltı Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da 1 milyon gence ulaşıldı Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da 1 milyon gence ulaşıldı
Kaynak: AA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliğinden suya dökülen atığa ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:34 Tepkilere sebep olan yurt dışına çıkış harcına yapılan yüzde 100'lük zam iptal edildi
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
15:02 Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:43 Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur
14:25 Üsküdar'da bir şahıs, sokak röportajında hükümeti eleştiren gence hakaret yağdırıp, dövmekle tehdit etti
14:07 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı
13:45 Ataşehir'de personellerinin hasta bir kadınla alay ettiği özel hastanenin kapısına şerit çekildi
13:44 Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 15:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valiliğinden suya dökülen atığa ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement