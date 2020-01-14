Şanlıurfa Valiliği ve CARE Türkiye'den ihtiyaç sahiplerine destek için iş birliği - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği ve uluslararası yardım kuruluşu CARE International Türkiye temsilciliği arasında kentteki ihtiyaç sahiplerine yardım için iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Abdullah Erin, imza töreninde yaptığı konuşmada, CARE International Türkiye'nin 2017'den bu yana kentte çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçmiş dönemde yapılan çalışmalarla 50 milyonun üzerindeki kaynağın dezavantajlı insanlar için harcandığını anlatan Erin, "Bu protokolle 2020 ve 2021 yılında 30 milyon civarında bir kaynak, projeler aracılığıyla Suriyeliler ve onlara yardımcı olan kardeşlerimize kullandırılacak. CARE International'a yaptıkları yardımlar, sundukları hizmetler ve neredeyse pürüzsüz yürüyen iş birliği için şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

CARE Türkiye Direktör Yardımcısı Salah Hamwi de Şanlıurfa'nın, kentte yaşayan Suriyelilere yönelik bakış açısı ve misafirperverliğinin dünyaya örnek olacağını belirtti.

Valilik ile iş birliği protokolü imzalamaktan onur ve gurur duyduklarını dile getiren Hamwi, şunları kaydetti:

"CARE Türkiye temsilciliği 2013'ten itibaren Türkiye'de çalışmaya başladıktan sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da faaliyet yürütüyor. Halihazırda 185 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Bu protokolle 2020 ve 2021 için Valiliğin koordinasyonunda ilgili kamu birimleriyle çalışarak bu sayının daha da artmasına imkan sunmaya çalışacağız."

Daha sonra, Vali Erin ve Hamwi protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, CARE International Türkiye tarafından kentteki dezavantajlı Türk ve Suriyelilerin yaşadığı konutlarda bakım, onarım ile park ve bahçe rehabilitasyonu gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, geliri olmayan ve iş kurmak isteyen kadınlara ise sermaye desteği verilecek.