Şanlıurfa Valiliğince 40 bin fotoğraf dijital ortama aktarılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliğince 40 bin fotoğraf dijital ortama aktarılacak - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliğince 40 bin fotoğraf dijital ortama aktarılacak

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kentin çeşitli yerlerinden çekilmiş, 40 bin karelik fotoğraf arşivi dijital ortama aktarılacak.

Şanlıurfa Valiliğince 40 bin fotoğraf dijital ortama aktarılacak, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kentin çeşitli yerlerinden çekilmiş, 40 bin karelik fotoğraf arşivi dijital ortama aktarılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 40 bin fotoğraf, dijital ortama aktarıldıktan sonra basın kuruluşlarının ve araştırmacıların kullanımına sunulacak.

Valilik fotoğraf arşivinde, 90'lı yıllara ait cumhurbaşkanı, başbakan, bakanların kente yaptığı ziyaretler ile Atatürk Barajı ve Harran Üniversitesi gibi önemli yatırımların hizmete açılması, restorasyon çalışmaları, etkinliklerin fotoğrafları bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İbrahim Madenli, depodaki en eski fotoğrafın 90'lı yıllara ait olduğunu ifade etti.

Depolarında uzun yıllardır muhafaza edilen fotoğrafların ve VHS kasetlere çekilmiş görüntülerin dijital ortama aktarılması için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Madenli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"2000'li yılların başından itibaren dijital çekilerek, bilgisayar ortamında muhafaza edilen fotoğrafların büyük bölümüne ulaşamadık. Bu fotoğrafların önemli bölümünün bilgisayarların çökmesi ve formatlanması nedeniyle kaybedilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Depolarda bulunan bilgisayarlarda olması muhtemel fotoğrafları da kurtarmaya çalışacağız. Fotoğrafların dijital ortama aktarılması fikri, Valilik Haber Koordinatörü İbrahim Halil Şeker'den geldi. Çalışmaların haziran ayına kadar tamamlanacağını tahmin ediyoruz."

Madenli, dijital arşiv çalışması için başta personel olmak üzere her türlü desteği veren Vali Abdullah Erin'e de teşekkür etti.

Valilik Haber Koordinatörü İbrahim Halil Şeker ise valilik arşivinde bulunan fotoğraf ve videoların dijital ortama dönüştürdükten sonra yerel gazeteleri de dijital ortama aktarmayı planladıklarını kaydetti Açıklaması

Halkla İlişkiler, Şanlıurfa, Madenli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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