Şanlıurfa Valiliğinden

Şanlıurfa Valiliği, kentte 14 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında çıkan 'Şanlıurfa'da 14 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili makamların dışındaki bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi hususu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyurulur."