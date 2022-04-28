Şanlıurfa Valiliğinden açıklama - Son Dakika
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Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

28.04.2022 23:07

Şanlıurfa Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve Balıklıgöl platosunda çekilen videoyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve Balıklıgöl platosunda çekilen videoyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'da kalabalık bir grup siyah bez üstüne Arapça yazılı bayraklar sallayarak tekbir getirdi" ifadeleriyle birlikte paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"27 Nisan Çarşamba günü Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah Camisi'nde kılınan teravih namazı çıkışında yaklaşık 200 kişiden oluşan bir grup tarafından 21.30-21.50 saatleri arasında İsrail'i kınama amacıyla basın açıklaması yapılmış ve okunan duaların ardından topluluğun emniyet güçlerimizin uyarıları üzerine dağılmaları sağlanmıştır. Basın açıklaması sırasında meydana geldiği iddia edilen ve sosyal medya platformlarında dile getirilen hususlarla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir."

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Balıklıgöl, Şanlıurfa, Arapça, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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