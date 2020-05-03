Şanlıurfa Valiliğinden

Şanlıurfa Valiliği, kentteki bir vatandaşın "Kan Bağışı yapmak isterken sorun yaşadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayınlanan "Urfalı Kan Vermek İçin Evden Çıktı, Hayatının Şokunu Yaşadı" başlıklı haberle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde adı geçen vatandaşımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs 2020 Cuma günü saat 13.25'te Karaköprü ilçemiz 35 metre caddesi üzerinde aracıyla hareket halindeyken trafik ekiplerince durdurulduğu, yapılan ilk incelemede istisna kapsamında olmadığının anlaşıldığı, talep edilmesine rağmen kimlik beyanında bulunmadığı, kimlik tespiti için asayiş ekibinin çağrılması üzerine kronik rahatsızlığı olduğunu belirterek ambulans talep ettiği, kolluk personelimizin çağrısı üzerine olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde A.E isimli vatandaşımızın herhangi bir sağlık sorunun olmadığının anlaşıldığı, adı geçen vatandaşımızın bu sefer de Kızılay tarafından gönderilen genel kan bağışı mesajını güvenlik güçlerine göstererek kan bağışı yapmaya gideceğini ifade etmesi üzerine kan merkezinin çok uzağında bulunduğu, tersi istikamette seyir halinde olduğu ve iftardan önce kan bağışı alınmadığı hususları izah edilerek ilgili mevzuat maddeleri çerçevesinde gerekli idari yaptırım uygulanmıştır. A.E. isimli vatandaşımızın aynı gün iftardan sonra Kızılay kan merkezine giderek kan bağışında bulunduğu öğrenilmiştir."

Açıklamada, güvenlik birimlerinin kan bağışında bulunmak isteyen her vatandaşa gerekli tüm kolaylığı sağladığına da yer verildi.