Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valiliğinden kaza açıklaması
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Şanlıurfa Valiliğinden kaza açıklaması

46 dakika önce

Şanlıurfa'da meydana gelen ve bir askerin şehit olduğu, 14 askerin ise yaralandığı kazayla ilgili Valilikten açıklama yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden kaza açıklaması, System.String[]

Şanlıurfa'da meydana gelen ve bir askerin şehit olduğu, 14 askerin ise yaralandığı kazayla ilgili Valilikten açıklama yapıldı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 15.40 sıralarında il merkezinden Birecik ilçemize göreve giden Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri araca, Birecik ilçesi Ağırtaş Mahallesi istikametine dönüş yaptığı esnada, arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli bir Jandarma Uzman Çavuşumuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaza sırasında araçta bulunan yaralı 14 askerimizin durumu iyi olup, Birecik Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca, kazaya karışan ve hafif yaralı olan tır sürücüsü ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gözaltına alınmış olup, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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