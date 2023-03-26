Şanlıurfa Valiliğinden "oruç tutmayan çocuğun darbedildiği" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Şanlıurfa Valiliğinden "oruç tutmayan çocuğun darbedildiği" iddiasına yalanlama

26.03.2023 11:46
Şanlıurfa Valiliğinden "oruç tutmayan çocuğun darbedildiği" iddiasına yalanlama

Şanlıurfa Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "oruç tutmayan çocuğun darbedildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "oruç tutmayan çocuğun darbedildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da oruç tutmayan çocuk darbedildi" başlığıyla yer alan haberdeki olayın yanlış aktarıldığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesince yapılan çalışmalarda, olayın mağdurlarının kentte özel olarak faaliyet gösteren kurs eğitim merkezi öğrencileri R.Y. (14), M.A.K. (14) ve H.K.A. (14) olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, mağdurların fotoğraflarını eğitim merkezinde öğretmenlik yapan E.A.A'nin çektiği ve WhatsApp durumunda paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada, öğretmenin arkadaşı N.M'nin durumdan gördüğü fotoğrafları istediği ve Twitter'da paylaştığının belirlendiği vurgulandı.

Konuyla ilgili çok sayıda kamera kaydının araştırılmasına rağmen mağdur R.Y'nin çelişkili beyanlar verdiğinin anlaşıldığı anlatılan açıklamada, "Yapılan mülakatta R.Y. isimli mağdur M.A.K. isimli arkadaşı ile şakalaştıklarını, şakalaşırken olayın kavgaya dönüştüğünü, sonradan pişman olup barıştıklarını, dershaneden kovulma korkusuyla böyle bir yalan söylediğini beyan etmiştir. Olayın sosyal medya platformuna yansıdığı gibi 'oruç tutmama' sebebinden kaynaklanmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araştırmalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen özel eğitim merkezinin mühürlendiği de aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bu olayı çarpıtarak kamuoyunda dezenformasyona neden olanlar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılacaktır. İlimizde bu tür provokatör olaylara asla müsaade edilmeyeceği gibi, tüm vatandaşların huzur ve sükun içinde yaşam sürdürmelerini sağlamak birinci önceliğimiz olacaktır."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliğinden 'oruç tutmayan çocuğun darbedildiği' iddiasına yalanlama - Son Dakika


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