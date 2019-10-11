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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliğinden yardım duyurusu

Şanlıurfa Valiliğinden yardım duyurusu

31 dakika önce

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında can güvenliğinin sağlanması amacıyla evlerinden başka yerlere yerleştirilen vatandaşlara yapılacak yardımlar ve ayni bağışların kabulü hakkında bir duyuru yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden yardım duyurusu, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında can güvenliğinin sağlanması amacıyla evlerinden başka yerlere yerleştirilen vatandaşlara yapılacak yardımlar ve ayni bağışların kabulü hakkında bir duyuru yaptı.


Valilik tarafından yapılan duyuruda, "Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınıra yakın ikametgahlarından ayrılarak misafirhane, yurt, pansiyon ve benzeri yerlere yerleştirilen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları devletimizin imkanlarıyla karşılanmakla birlikte, milletçe omuz omuza verdiğimiz bu günlerde devletinin yanında yer alan, zor durumda olduğunu düşündüğü kardeşlerine yardım elini uzatmak isteyen vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından organize edilecek ayni bağışlar, depo yönetimi ve hizmet grubu tarafından kriterlere göre kabul edilecektir." denildi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:19 Kaynak: İHA
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