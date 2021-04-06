Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Vali Erin, kutlama mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansının, kurulduğu günden bu yana milli birlik ve beraberliğin sağlanması yolunda doğru habercilik anlayışını şiar edinmiş, ulusal bağımsızlık mücadelesinin başarıyla sonuçlanmasında tartışmasız önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansının kuruluşunun tüm yurtta heyecanla karşılandığını aktaran Vali Erin, mesajında şunlara yer verdi:

"Milli birlik ve beraberliğimizi tehlikeye düşürecek her türlü kirli tuzak, yalan ve karalama kampanyasını doğru habercilik anlayışıyla bertaraf eden Anadolu Ajansı, 101 yıllık tecrübesiyle güvenilir haber kaynağı olmayı sürdürmektedir. Servis ettiği ilk bültenden itibaren vatanın en ücra köylerine kadar ulaşmayı amaçlayan Anadolu Ajansı, günümüz iletişim vasıtaları sayesinde dünyanın dört bir yanına ulaşmanın yanında, teknolojik yenilikler sayesinde her vatandaşın cebindeki telefona kadar ulaşan doğru ve güvenilir haber kaynağı olarak gururumuz olmuştur. Üslendiği misyonu bir asrı aşan bir tecrübesi doğrultusunda kararlılıkla sürdüren Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."