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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07.12.2021 10:26
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Erin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Erin, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Erin, dünya genelinde 2021 yılının en önemli olaylarının fotoğraflara yansıdığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu aktaran Vali Erin, Anadolu Ajansının 101 yılı aşkın süredir yurt içi ve dışındaki bütün çalışanlarıyla önemli ve başarılı çalışmalar icra ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Erin, başarı ve özveriyle görev yapan yurt içi ve yurt dışındaki muhabir ve çalışanlara başarılar diledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Muhammed Said, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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