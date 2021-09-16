Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Akçakale ve Harran'da okulları ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale ve Harran'da yabancı ülkelerdeki dernekler tarafından yaptırılan ve yapımı devam eden okulları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Akçakale ilçesinde tamamlanan lise ile yapımı devam eden 6 okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Tüm okulların Akçakale'ye hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, hayır sahiplerine teşekkür etti.

Harran'da Güney Kore Büyükelçiliği tarafından yaptırılan 16 derslikli Güney Kore İlkokulu'nu da ziyaret eden Erin, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a okulun yapımına ve çevre düzenlemesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.