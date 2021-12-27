Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ay Işığım Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ay Işığım Derneği'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile birlikte gittiği dernekte, derneğinin yönetim kurulu bakanı Nail Çiftçi tarafından karşılandı.

Şanlıurfalı hayırseverlerin desteğiyle uzun yıllardan bu yana yardım faaliyetlerinde bulunan dernek hakkında Çiftçi'den bilgi alan Erin, yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

Derneğin yaptığı yardımlar, yardım alan ailelerin sayısı ve yardım kriterleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Vali Erin, yardımların profesyonel şekilde yerine getirilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.