Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti

26.01.2021 16:59
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör örgütü PKK/ YPG'li teröristlerce çarşı merkezinde düzenlenen bombalı saldırının ardından Vali Abdullah Erin, ilçeye giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çarşı esnafı ile görüşen Erin, daha sonra 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 2 kişiyi tedavi gördükleri Tel Abyad Hastanesinde ziyaret etti.

Yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Erin'e İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak da eşlik etti.???????

Barış Pınarı Harekatı, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lokantacılar salgın sürecinde iş yerlerinin açılması konusunda umutlu Marsilya Sportif Direktörü'nden İrfan Can açıklaması: Hamle yapacağız Tayland Kralı Maha'dan metresine doğum günü jesti: İkinci kraliçe ilan etti Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı ile fırtına gibi esti! Takipçi sayısı 5 milyonu buldu 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı İspanyol ilaç şirketi müjdeyi verdi: Korona aşısından sonra ciğerlerdeki virüsü yüzde 99 oranında azaltan ilaç geliyor
İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi         
17:20
Sakarya'nın Hendek ilçesinde korkutan patlama sesi Sakarya'nın Hendek ilçesinde korkutan patlama sesi         
17:16
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak         
17:00
Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak         
16:53
CSKA Moskova Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor CSKA Moskova Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor         
16:39
Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı         
16:19
Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım         
15:47
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu         
15:24
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
AB'den Türkiye'ye sağlıkta kapasitesini geliştirmesi için 5,3 milyon euroluk destek AB'den Türkiye'ye sağlıkta kapasitesini geliştirmesi için 5,3 milyon euroluk destek         
14:53
İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler         
14:51
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 17:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei