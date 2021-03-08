Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen, Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Vali Abdullah Erin, beraberindeki heyetle harekat bölgesini ziyaret etti.

Sınır kapılarından başlayarak her iki ilçede SUDKOM ve mahalli meclisler koordinesinde yürütülen çalışmaları ve yapımı devam eden çalışmaları denetleyip ilgililerden bilgi alan Vali Erin, harekat bölgesindeki esnaf ve halkla da sohbet etti.

Vali Erin, Suriyelilerin talep ve önerilerini dinleyip verilebilecek yeni hizmetlere ilişkin bölgedeki görevli ekibe talimat verdi.

Harekat bölgesindeki temasları esnasında Vali Erin'e, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo ile Rasulayn Mahalli Meclis Başkanı Meri Yusuf da eşlik etti.