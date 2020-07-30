Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, bayramların sevinçle karşılanan, gönüllerin huzurla dolduğu müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayram sevincinin yerini birkaç gün sonra çok kötü günlerin almaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak yapması gerektiğini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz İslam'ın bir ibadeti olan kurban farzının eda edildiği bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. İçerisinde sonsuz hikmetler bulunan Kurban Bayramı'na bizleri yeniden ulaştırdığı için Allah'a hamd ediyor, bu mübarek günlerde yapacağımız duaların, tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum."

Mesajında vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulunan Erin, şöyle devam etti:

"Vaka sayısının artmaya devam ettiği bugünlerde tüm Şanlıurfalı kardeşlerimin maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına azami hassasiyet göstermesini istirham ederken, özellikle bayram ziyaretlerini mümkün olduğu kadar telefonla yapmalarını, toplu bayram ziyaretlerine katılmamalarını, sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini özellikle rica ediyorum."