Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi, CARE ofisini ziyaret etti
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi, CARE ofisini ziyaret etti

15 dakika önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Uluslararası yardım kuruluşu CARE Türkiye Şanlıurfa Ofisi'ni ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi, CARE ofisini ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Uluslararası yardım kuruluşu CARE Türkiye Şanlıurfa Ofisi'ni ziyaret etti.


Gülhan Erin, ziyarette Şanlıurfa'da yaşayan geçici koruma altındaki sığınmacılara yönelik yürütmekte olduğu insani yardım ve uyum faaliyetleri hakkında CARE Türkiye Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Esat Akgül'den bilgi aldı. Ofiste yürütülen çalışmaları yakında görme fırsatı bulan Erin, CARE Türkiye ile İsrafı Önleme Vakfı tarafından toplumsal uyum ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla Türk ve Suriyeli kadınlara sunulan faizsiz kredilerle kendi gelir kaynaklarını oluşturmayı sağlanan Mikro Kredi Uygulaması'nı beğendi.


Gülhan Erin, daha sonra uygulama kapsamında krediden yararlanan bir aileyi evinde ziyaret etti. Erin, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle ve kamu kurumları ile koordineli çalmasının önemine vurgu yaparak, bu tür iyi örnek teşkil eden projelerin devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. - ŞANLIURFA

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
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