Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

07.04.2022 09:19
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'yla huzur ve güven ortamına kavuşan ilçede, Rasulayn Mahalli Meclisi'ni ziyaret eden Erin, Tel Halef bölgesinde yapımı devam eden altyapı ve enerji yatırımlarını inceledi.

Daha sonra AFAD koordinasyonunda 2 dernek tarafından günlük 8 bin kişilik yemek dağıtımı yapılan aşevlerini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi alan Erin, hayırseverlere teşekkür etti.

Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi desteğiyle kurulan ve Rasulayn Mahalli Meclisi tarafından işletilen fırını da ziyaret eden Vali Erin, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fırının üretim kapasitesinin artırılması için talimat veren Vali Erin, ilçe merkezindeki vatandaşlarla esnafı da ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500
Vali Erin iftarda şehit aileleri ve gazilere misafir oldu Vali Erin iftarda şehit aileleri ve gazilere misafir oldu Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Barış Pınarı Harekatı, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement