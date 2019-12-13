Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Rasulayn halkının taleplerini dinledi - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesi sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sınır ötesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelemek üzere Rasulayn'a giden Vali Erin, cuma namazını buradaki Suriyelilerle birlikte kıldı.

Namazdan sonra Suriyelilerle bir araya gelerek onların taleplerini dinleyen Erin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın asıl amacının, bölgeyi terör örgütlerinin işgalinden kurtararak burada yaşayan vatandaşların huzur ve refahını sağlamak olduğunu, Suriye Milli Ordusu'nun da desteğiyle bu amacın kısa sürede gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'nin her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve Suriye halkının yanında olduğunu kaydeden Vali Erin, "Suriye halkının kendi toprakları üzerinde özgürce yaşaması, terör örgütlerinin zulüm ve baskısından uzak kalması için canını feda eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun kahraman askerlerine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Vali Erin, daha sonra, Rasulayn Hastanesi bahçesinde göz taraması gerçekleştiren Dünya Göz Hastanesi mobil hizmet aracındaki personeli ziyaret etti.

Günün tamamını ilçede geçiren Erin, incelemelerin ardından kentten ayrıldı.