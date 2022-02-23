Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'ı ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, beraberindeki heyetle, Barış Pınarı Harekatı sayesinde huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ilçesinde temaslarda bulundu.

İlçede yaşayan Suriyeli vatandaşlarla görüşen Vali Erin, ziyaret ettiği bölge esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Erin, Suriyelilerin su sorunu taleplerinin çözümü için de yetkililere talimat verdi.

Kendisini evine davet eden halkın ricasını kırmayan Vali Erin, yaşlı bir adamın evine de konuk oldu.