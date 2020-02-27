Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Siverek ilçesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Siverek ilçesinde - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Siverek ilçesinde

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Siverek ilçesinde, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki incelemelerine kırsal mahalledeki Karkalı İlkokulu ile başlayan Vali Erin, burada öğrencilerle sohbet ederek onlara oyuncaklar hediye etti. Okul öğretmeninden okulun ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Vali Erin, daha sonra Siverek ilçe merkezine geçti.

Burada, Halk Eğitim Merkezi'ndeki üniversite hazırlık kurslarına devam eden öğrencileri ziyaretle devam eden Vali Erin'e, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ile Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın da eşlik etti.

Derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Erin, kitap okumayı alışkanlık haline getirerek ufuklarını açmalarını, üniversite sınavlarında başarılı olmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Şanlıurfalı gençlerin üniversiteye yerleşme oranlarında, Türkiye ortalamasının altında kalmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Vali Erin, "Üniversiteye gidememek dünyanın sonu değil, ancak hayata daha kaliteli atılmak için mutlaka üniversiteyi kazanmak lazım. Üniversite, hayat için bir araçtır. Kendinizi yetiştirmenize, geliştirmenize, bilimle donatmanıza yarayacak bir araçtır. Verdiğimiz destekle başarılı olacağınıza inanıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere, üniversite sınavlarına üç ay kala daha sıkı şekilde çalışmaları gerektiğini belirten Vali Erin, öğrencilerin talep ettiği soru bankası ve diğer ders materyallerinin de tamamlanması talimatını verdi.

Daha sonra ilçedeki temaslarına Siverek Şehit Aileleri Derneğini ziyaret ederek devam eden Erin, Dernek Başkanı Yılmaz Gözcü ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Erin, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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