Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Siverek ilçesinde toplantı yaptı. - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) önlemleri kapsamında Siverek ilçesinde toplantı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, koronavirüs vakaları nedeniyle en fazla karantina tedbirinin uygulandığı Siverek'te durum değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı.

Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, ve Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile ilçeden yetkililerin katıldığı toplantıda salgın tedbirleri değerlendirildi ve yeni alınacak tedbirler konuşuldu.

Toplantıda, Siverek olmak üzere il merkezi ve ilçelerde bulunan atölye, fabrika ve benzeri iş yerlerinin denetimlerinin sıklaştırılması, diğer tedbir kararlarının da takibinin sıkı şekilde yapılmasına vurgu yapıldı.

Toplantının ardından Vali Erin, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek maske kullanılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde tavsiyelerde bulundu.