Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç ilçesini ziyaret etti

30.12.2020 09:15
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesini ziyaret ederek ederek incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesini ziyaret ederek ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ı ziyaretinde ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Suruç Belediye Başkanlığı iş birliğinde yapımı devam eden kütüphane inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Erin, esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Sokakta kağıt toplayacısı bir çocukla sohbet eden Erin, çocuk ve hasta babası ile ilgilenmeleri için yetkililere talimat verdi.

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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