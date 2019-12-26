Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç'ta incelemelerde bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç'ta incelemelerde bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Erin, geldiği ilçede U16 Türkiye finallerine 4 bölgeden katılan 9 takım arasında "namağlup şampiyon" olarak süper lige yükselen Suruç Gençlik Spor Hokey Takımı sporcuları ile bir araya geldi.

Genç sporcularla sohbet ederek tebrik eden Vali Erin, takıma süper ligde başarılar diledi.

Sporcularla birlikte Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki spor salonu ve diğer spor alanlarında incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Halil Alp'ı arayarak talimat verdi.

Erin, incelemenin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ı belediyede ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor
Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi

Son Dakika Haberleri
22:02 Yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
22:01 Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Son Dakika
22:00 Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika
22:00 FLAŞ - Son Dakika
21:59 NİĞDE Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:15:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]