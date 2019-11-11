Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel Abyad'da incelemede bulundu
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel Abyad'da incelemede bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel Abyad'da incelemede bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel Abyad'da incelemede bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin beraberindeki heyetle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenerek güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentine geçti.

YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken yakarak büyük zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi'ne giden Vali Erin, bölgenin güvenli hale getirilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'tan hastanenin son durumuna ilişkin bilgi alan Vali Erin, hastanenin bir katının hizmet verilebilir hale getirildiğini, diğer kısımlardaki tadilat ve işlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vali Erin, ilçe merkezinde dükkanlarını açmaya başlayan Suriyeli esnafı ziyaret edip, çarşı pazarda dolaşmaya başlayan halkla da sohbet etti.

Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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