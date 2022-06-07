Şanlıurfa Valisi Ayhan, Akçakale'de temaslarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Akçakale ilçesinde temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, ilçe ziyaretleri kapsamında Akçakale Altınbaşak Mesleki ve Teknik Lisesi'ni ziyaret ederek, buradaki öğrenci ve öğretmenlerle bir süre görüştü.

Vali Ayhan daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaymakamlık, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı, Akçakale Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tren Garı ve Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Buradaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Aile Destek Merkezi'nde meslek öğrenen kadınlarla bir araya gelen Vali Ayhan, göstermiş oldukları özveriden dolayı onları tebrik ederek, "Muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu iyi bilen ülkemizin en güzel adreslerinden Akçakale'de olmaktan mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan şehit ailelerini de ziyaret ederek, "Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canını feda etmekten çekinmemiş tüm şehitlerimizin emaneti başımızın üstünedir. Diğer ziyaretlerimizde de dediğimiz gibi şehit ailelerimiz istedikleri an bizlere ulaşabilirler." dedi.