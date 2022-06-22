Şanlıurfa Valisi Ayhan, sağlık yatırımlarını inceledi - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Ayhan, sağlık yatırımlarını inceledi

22.06.2022 09:18
Şanlıurfa Valisi Ayhan, sağlık yatırımlarını inceledi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte devam eden sağlık yatırımlarını inceledi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte devam eden sağlık yatırımlarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan beraberindeki İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile birlikte il genelinde devam eden sağlık yatırımlarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık sorunları ve çözümüne yönelik gelişmelerin yakın takipçisi olacağını belirten Vali Ayhan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasında hasta ve hasta yakınları ile buluştu.

Hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ayhan, vatandaşların da taleplerini dinledi.

İnşaatı devam eden 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesinde de incelemelerde bulunan Vali Ayhan, "Bu büyük proje için başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Projenin bitirilmesiyle ilimizin sağlık alanında büyük atılım yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mehmet Gülüm, Salih Ayhan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Ayhan, sağlık yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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