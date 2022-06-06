Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza'

CUMHURBAŞKANILIĞI Valiler Kararnamesiyle Sivas'tan Şanlıurfa'ya atanan Vali Salih Ayhan, kentte 23,6 milyon TL bütçeli 9 projeye ilişkin düzenlenen imza protokollüne katıldı. Vali Ayhan protokolü imzalarken "Hayırlı uğurlu olsun. Sivas'ımıza bereket getirsin" dedi. Gazetecilerin uyarısı üzerine Vali Ayhan, "Sivas mı dedik? Hala unutamadık. Urfa'yı daha çok zikretmemiz lazım" diyerek imza törenini gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 2022 yılında Şanlıurfa'da uygulanacak olan toplam 23,6 milyon TL bütçeli 9 projeye ilişkin protokol imza töreni düzenlendi. GAP İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen törene, Sivas Valiliği görevini sürdürürken Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, Vali Yardımcısı Haliliye Kaymakamı Metin Esen, ilçe belediye başkan yardımcıları ve kamu kurum müdürleri katıldı.

AYHAN: ŞANLIURFA'NIN ADINI PROJELERLE DÜNYAYA DUYURACAĞIZŞanlıurfa Valisi Salih Ayhan, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın ülkenin en önemli tarım ve turizm merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı. Şanlıurfa'nın adını projelerle dünyaya duyuracaklarını kaydeden Ayhan, "Görevimin başında 3 haftadır mesaimdeyim. İzlenimim şu; Şanlıurfa tarımda ve turizmde gerçekten bir marka şehir olma yolunda adını sıkça söz ettirecek" dedi.Vali Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimizi temsil ettiğimiz memleketimizin bu bereketli coğrafyasında bereketli işlere imza atmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle söylemek istiyorum; Şanlıurfa bundan sonra adını sürekli projelerle duyuracaktır. Bugün GAP İdaresi ile imzalayacağımız projeler şifa olur. Var olan bu potansiyeli en üst mertebeye intikal ettirmek için her birimizin çaba göstermesi gerekmektedir. Dünyanın her yerinde bu böyledir, bir varlığa sahip olmak yetmez. Turizm ve birçok alanda Şanlıurfa'nın markaları var. İnşallah bunları da güzel bir marketing anlayışı ile dünyaya sunacağız. Örneğin Karahantepe gibi veya projelerimizden biri olan 'Şanlıurfa sadeyağı' dünyaya açma projesi gibi. Bunun gibi birçok değere sahibiz. Neden bunları dünyaca ünlü marka haline getirmeyelim. Neyi hayal edersek onu mümkün kılacağımızı söyleyebilirim. Tarım, turizm ve enerji projeleri alanında ajansımız 24 milyon TL değerinde 9 adet projeye 17 milyon TL üzerinde katkı sağlayacak. Para vermek yetmez iyi uygulamakta gerekir. İnşallah bu projeler şehrimize şifa olur".'SİVAS MI, DEDİK.HALA UNUTAMADIK'İmza töreninde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın, GAP Bölge Kalkınma İdaresiyle projelerin protokolünü imzaladı ve ""Hayırlı uğurlu olsun. Sivas'ımıza bereket getirsin" dedi. Vali Ayhan, gazetecilerin uyarısı üzerine "Sivas mı dedik? Hala unutamadık. Urfa'yı daha çok zikretmemiz lazım. Uzun süre kalınca öyle oluyor. Bilgisayar değil, format atalım. Buradan da Sivas'a selam göndermiş olalım. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" dedi.