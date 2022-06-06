Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza' - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza'

06.06.2022 15:47
Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza'

CUMHURBAŞKANILIĞI Valiler Kararnamesiyle Sivas'tan Şanlıurfa'ya atanan Vali Salih Ayhan, kentte 23,6 milyon TL bütçeli 9 projeye ilişkin düzenlenen imza protokollüne katıldı.

CUMHURBAŞKANILIĞI Valiler Kararnamesiyle Sivas'tan Şanlıurfa'ya atanan Vali Salih Ayhan, kentte 23,6 milyon TL bütçeli 9 projeye ilişkin düzenlenen imza protokollüne katıldı. Vali Ayhan protokolü imzalarken "Hayırlı uğurlu olsun. Sivas'ımıza bereket getirsin" dedi. Gazetecilerin uyarısı üzerine Vali Ayhan, "Sivas mı dedik? Hala unutamadık. Urfa'yı daha çok zikretmemiz lazım" diyerek imza törenini gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 2022 yılında Şanlıurfa'da uygulanacak olan toplam 23,6 milyon TL bütçeli 9 projeye ilişkin protokol imza töreni düzenlendi. GAP İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen törene,  Sivas Valiliği görevini sürdürürken Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, Vali Yardımcısı Haliliye Kaymakamı Metin Esen, ilçe belediye başkan yardımcıları ve kamu kurum müdürleri katıldı.

AYHAN: ŞANLIURFA'NIN ADINI PROJELERLE DÜNYAYA DUYURACAĞIZŞanlıurfa Valisi Salih Ayhan, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın ülkenin en önemli tarım ve turizm merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı. Şanlıurfa'nın adını projelerle dünyaya duyuracaklarını kaydeden Ayhan, "Görevimin başında 3 haftadır mesaimdeyim. İzlenimim şu; Şanlıurfa tarımda ve turizmde gerçekten bir marka şehir olma yolunda adını sıkça söz ettirecek" dedi.Vali Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimizi temsil ettiğimiz memleketimizin bu bereketli coğrafyasında bereketli işlere imza atmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle söylemek istiyorum; Şanlıurfa bundan sonra adını sürekli projelerle duyuracaktır. Bugün GAP İdaresi ile imzalayacağımız projeler şifa olur. Var olan bu potansiyeli en üst mertebeye intikal ettirmek için her birimizin çaba göstermesi gerekmektedir. Dünyanın her yerinde bu böyledir, bir varlığa sahip olmak yetmez. Turizm ve birçok alanda Şanlıurfa'nın markaları var. İnşallah bunları da güzel bir marketing anlayışı ile dünyaya sunacağız. Örneğin Karahantepe gibi veya projelerimizden biri olan 'Şanlıurfa sadeyağı' dünyaya açma projesi gibi. Bunun gibi birçok değere sahibiz. Neden bunları dünyaca ünlü marka haline getirmeyelim. Neyi hayal edersek onu mümkün kılacağımızı söyleyebilirim. Tarım, turizm ve enerji projeleri alanında ajansımız 24 milyon TL değerinde 9 adet projeye 17 milyon TL üzerinde katkı sağlayacak. Para vermek yetmez iyi uygulamakta gerekir. İnşallah bu projeler şehrimize şifa olur".'SİVAS MI, DEDİK.HALA UNUTAMADIK'İmza töreninde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın, GAP Bölge Kalkınma İdaresiyle projelerin protokolünü imzaladı ve ""Hayırlı uğurlu olsun. Sivas'ımıza bereket getirsin" dedi. Vali Ayhan, gazetecilerin uyarısı üzerine  "Sivas mı dedik? Hala unutamadık. Urfa'yı daha çok zikretmemiz lazım. Uzun süre kalınca öyle oluyor. Bilgisayar değil, format atalım. Buradan da Sivas'a selam göndermiş olalım. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza'
Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza'
Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza'
Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza'
Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza'
YORUMLAR
500
Vali Ayhan, turizm bölgelerini inceledi Vali Ayhan, turizm bölgelerini inceledi
Kaynak: DHA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark 8.1 olarak kaydedildi
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
14:36 Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar
14:27 Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 15:54:17. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement