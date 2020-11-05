Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var - Son Dakika

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriyeli kanaat önderleri ve Telabyad ile Resulayn'daki aşiret liderleriyle yaptığı toplantıda "Barış Pınarı Bölgesi'nde hayatın normale dönmesine rağmen Şanlıurfa'ya gelmek isteyen Suriyelilerin olduğunu ancak bizim buna sıcak bakmadığımızı bilmenizi isterim" dedi.

Vali Abdullah Erin'in başkanlığında, kentte yaşayan Suriyeli kanaat önderleri, Tel Abyad ve Resulayn'daki aşiret liderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıda Vali Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin kontrolüne geçen bölgede bir yıldan bu yana başta güvenlik olmak üzere sağlık, eğitim, altyapı, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve insani yardımlar alanında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.