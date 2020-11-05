Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var

05.11.2020 18:59
Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var, System.String[]

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriyeli kanaat önderleri ve Telabyad ile Resulayn'daki aşiret liderleriyle yaptığı toplantıda "Barış Pınarı Bölgesi'nde hayatın normale dönmesine rağmen Şanlıurfa'ya gelmek isteyen Suriyelilerin olduğunu ancak bizim buna sıcak bakmadığımızı bilmenizi isterim" dedi.

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriyeli kanaat önderleri ve Telabyad ile Resulayn'daki aşiret liderleriyle yaptığı toplantıda "Barış Pınarı Bölgesi'nde hayatın normale dönmesine rağmen Şanlıurfa'ya gelmek isteyen Suriyelilerin olduğunu ancak bizim buna sıcak bakmadığımızı bilmenizi isterim" dedi.

Vali Abdullah Erin'in başkanlığında, kentte yaşayan Suriyeli kanaat önderleri, Tel Abyad ve Resulayn'daki aşiret liderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıda Vali Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin kontrolüne geçen bölgede bir yıldan bu yana başta güvenlik olmak üzere sağlık, eğitim, altyapı, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve insani yardımlar alanında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ve Fırat'ın batısında Türkiye'nin müdahale ettiği toprakların Suriyelilerin ve Suriye Devleti'nin olduğunu dile getiren Vali Erin, "Terörden temizlendikten sonra bölgede tekrar kurumların ve yerel teşkilatların oluşturulması, belediye başta olmak üzere kamu kuruluşlarının vatandaşa hizmet edebilecek seviyeye gelene kadar, devlet olarak her türlü yardım ve desteği sunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde Türkiye'nin bazı amaçları var. Bu amaçlar; bölgede istikrarın sağlanması, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenmesi suretiyle hem bu bölgede yaşayan insanların hem de Türkiye'nin sınırlarının güvenlik altına alınmasıdır" dedi.BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 210 BİN SURİYELİ YAŞIYORŞanlıurfa'ya sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn'da eğitimden sağlığa, belediyecilikten nüfus hizmetlerine kadar tüm alanlarda müesseselerin oluşturulduğunu, Şanlıurfa'dan görevlendirilen kamu personelinin desteği, Mahalli Meclisler nezaretinde görevlendirilen Suriyeli personel aracılığıyla tüm kamu hizmetlerinin sunulabilecek seviyeye geldiğini belirten Vali Erin, Tel Abyad ve Resulayn'daki 4 bin 200 kilometrekarelik alanda yaklaşık 210 bin civarında Suriyeli'nin yaşadığını ifade etti.BÖLGE EKONOMİSİ GELİŞMEYE BAŞLADITerör örgütünün bölgeyi terk ederken tahrip ettiği, altyapı ve kamu kuruluşları binalarının tamiratlarının tamamlandığını, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin verildiğini, camilerin din adamları görevlendirilerek, ibadete açıldığını hatırlatan Vali Erin, bir yıldan beridir bölgede yaşayan insanların her türlü temel ihtiyacının karşılanması için tırlar dolusu yardımın ulaştırıldığını söyledi. Telabyad ve Resulayn'da Türkiye ile bağlantıyı sağlayacak gümrük kapılarının hizmete açıldığını ve bu kapılardaki ticaret hacminin her geçen gün gelişmeye başladığını kaydeden Vali Erin, bölgedeki insanların ekonomik yönden gelişmeye başladığını müşahede ettiklerini dile getirdi.SURİYE'DE KALIN ÇAĞRISIŞanlıurfalıların 10 yıla yakın zamandır misafir ettikleri Suriyelilere hoşgörü ve yardımseverlik gösterdiğine dikkat çeken Vali Erin, "Kapılarımız her zaman Suriyeli kardeşlerimize açık oldu. Ancak Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Şanlıurfa'ya gelmek isteyenlerin olduğunu ancak bizim buna sıcak bakmadığımızı bilmenizi isterim. Sağlık ve olağanüstü insani ihtiyaçlar dışında Tel Abyadlı ve Resulaynlı kardeşlerimizin Şanlıurfa'ya gelmek istemeleri doğru da değil. Yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize orada da her türlü yardımı ulaştırma imkanımız var" dedi.

Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var
Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var
Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var
Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var
Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var

Şanlıurfa, Resulayn, Telabyad, Suriyeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi: Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesine rağmen Türkiye'ye gelmek isteyenler var - Son Dakika


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