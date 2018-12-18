Şanlıurfa Valisi Erin, Akçakale'de
2 saat önce
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer'i ziyaret etti.
Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin
, Akçakale
Kaymakamı Hamza Özer
'i ziyaret etti.
Vali Erin, ilçe ziyaretleri kapsamında beraberindeki İl Jandarma
Komutanı Albay Eyüp
Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Akçakale Kaymakamlığına geldi.
Burada İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Vali Erin, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Halit Arıcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, bazı çocuklara ise oyuncak dağıttı.
Erin ve beraberindekiler, daha sonra Kaymakam Özer ile makamında bir süre görüşerek ilçe hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:41 Kaynak: AA
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