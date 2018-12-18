Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valisi Erin, Akçakale'de

Şanlıurfa Valisi Erin, Akçakale'de

2 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer'i ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Erin, Akçakale'de, System.String[]
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer'i ziyaret etti.

Vali Erin, ilçe ziyaretleri kapsamında beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Akçakale Kaymakamlığına geldi.

Burada İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Vali Erin, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Halit Arıcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, bazı çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Erin ve beraberindekiler, daha sonra Kaymakam Özer ile makamında bir süre görüşerek ilçe hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:41 Kaynak: AA

Hamza Özer, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
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