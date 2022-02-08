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Şanlıurfa Valisi Erin: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık

08.02.2022 15:53
Şanlıurfa Valisi Erin: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlıkları ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek "Bu olayların önüne geçebilmek için hükümetimize ve ilgili bakanlığımıza bir rapor hazırladık" dedi.

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlıkları ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek "Bu olayların önüne geçebilmek için hükümetimize ve ilgili bakanlığımıza bir rapor hazırladık" dedi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, çeşitli kurumların katılımıyla turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik protokol düzenlendi. Burada konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Erin, kentte son günlerde ölümle sonuçlanan silahlı kavgaların önüne geçilmesine yönelik de çalışma başlattıklarını dile getirdi.

SİLAHSIZLANMA ÇAĞRISI YAPTI

Silahsızlanma çağrısı yapan Vali Erin, şunları kaydetti: "Silahsızlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattık. Bu sorunun önüne geçebilmek için bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. Bu cinayetlerin tamamını mera paylaşımı ve hazine arazilerinin ve sahipsiz alanların paylaşımından kaynaklandığını görüyoruz. Özel mülkiyetten daha çok kamu alanlarının paylaşımından kaynaklıdır. Aynı aile içerisinde bu paylaşımdan dolayı problemler yaşanıyor. Bu olayların önüne geçebilmek için hükümetimize ve ilgili bakanlığımıza bir rapor hazırladık."


- Şanlıurfa
Şanlıurfa Valisi Erin: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık
Şanlıurfa Valisi Erin: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık
Şanlıurfa Valisi Erin: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık
Şanlıurfa Valisi Erin: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık
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Abdullah Erin, Şanlıurfa, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık - Son Dakika


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