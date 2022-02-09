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ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK - Son Dakika

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

09.02.2022 06:18

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlıkları ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek "Bu olayların önüne geçebilmek için hükümetimize ve ilgili bakanlığımıza bir rapor hazırladık" dedi.

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlıkları ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek "Bu olayların önüne geçebilmek için hükümetimize ve ilgili bakanlığımıza bir rapor hazırladık" dedi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, çeşitli kurumların katılımıyla turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik protokol düzenlendi. Burada konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Erin, kentte son günlerde ölümle sonuçlanan silahlı kavgaların önüne geçilmesine yönelik de çalışma başlattıklarını dile getirdi.

SİLAHSIZLANMA ÇAĞRISI YAPTI

Silahsızlanma çağrısı yapan Vali Erin, şunları kaydetti: "Silahsızlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattık. Bu sorunun önüne geçebilmek için bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. Bu cinayetlerin tamamını mera paylaşımı ve hazine arazilerinin ve sahipsiz alanların paylaşımından kaynaklandığını görüyoruz. Özel mülkiyetten daha çok kamu alanlarının paylaşımından kaynaklıdır. Aynı aile içerisinde bu paylaşımdan dolayı problemler yaşanıyor. Bu olayların önüne geçebilmek için hükümetimize ve ilgili bakanlığımıza bir rapor hazırladık."

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

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Abdullah Erin, Şanlıurfa, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: ARAZİ KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK - Son Dakika
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